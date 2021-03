Steico plant in Gromadka drei Dammstoffanlagen

Der Dämmplatten- und LVL-Hersteller Steico will in dem im polnischen Gromadka geplanten neuen Werk insgesamt drei Produktionslinien für Holzfaserdämmstoffe aufbauen. Der Steico-Verwaltungsrat hat das Projekt in seiner Sitzung am Dienstag freigegeben. Zwei Anlagen sollen flexible Dämmmatten herstellen; die Gesamtkapazität wird mit rund 1 Mio m³ angegeben. Eine weitere Anlage soll mit einer Jahreskapazität von rund 500.000 m³ stabile Dämmplatten produzieren. Mit dem Bau des neuen Werkes soll im Sommer begonnen werden; die Inbetriebnahme ist für Ende 2022 geplant. An dem Standort gibt es ausreichend Flächenreserven, so dass in späteren Ausbauschritten weitere Produktionslinien aufgebaut werden können.



Für den ersten Investitionsschritt will Steico nach eigenen Angaben rund 75 Mio € investieren. Anfang November 2020 hat das Unternehmen in einem auf einem früheren Flugplatzgelände in Gromadka eingerichteten Gewerbegebiet für rund 1,2 Mio € bereits ein 16,5 ha großes Grundstück erworben.