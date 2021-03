Schmölzer neuer Vorsitzender der Sägeindustrie

Am 27. Januar wurde Markus Schmölze, Geschäftsführer der Hasslacher Drauland Holzindustrie, zum neuen Vorsitzenden der Sägeindustrie Österreichs gewählt, seit 10. März hat er zudem den Vorsitz im Arbeitskreis Rohstoffe im Fachverband der Holzindustrie Österreichs übernommen. Schmölzer ist damit in beiden Funktionen Nachfolgern von Herbert Jöbstl, SVP Head of Operations im Geschäftsbereich „Wood Products" der finnischen Stora Enso, der im November 2020 zum Obmann des Fachverbandes gewählt worden war.