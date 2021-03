Präsident Lindquist ist bei Södra Wood ausgeschieden

Jörgen Lindquist, seit 2016 Präsident des Geschäftsbereichs Södra Wood, hat das Unternehmen verlassen. Peter Jhaveri wird als Interims-Geschäftsbereichsleiter bis auf Weiteres die Verantwortung für den Bereich übernehmen. Ein Rekrutierungsprozess für eine dauerhafte Besetzung wird eingeleitet.



Lindquist war im September 2015 zu Södra gekommen und hatte zunächst die Position des CFO and Director of Purchasing übernommen. Im Mai 2016 war ihm die Leitung des Geschäftsbereichs Södra Wood übertragen worden, den er nach der Abberufung von Håkan Svensson zuvor bereits einige Monate interimistisch geleitet hatte.



Jhaveri war zuletzt Chairman of the Board bei dem Biotech-Unternehmen Cellevate sowie bei der gemeinnützige Cluster-Initiative Packbridge. Von Ende 2016 bis November 2018 war Jhaveri Senior Vice President bei der BillerudKorsnäs und davor rund sieben Jahre Managing Director der Tetra Recart.