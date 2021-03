Ponsse will Dividende für 2020 auf 0,60 € verdoppeln

Auf der am 7. April geplanten Generalversammlung will der Vorstand des finnischen Forstmaschinenherstellers Ponsse eine Dividende für das Geschäftsjahr 2020 von 0,60 €/Aktie vorschlagen. Im Vorjahr war die Dividende infolge der damaligen wirtschaftlichen Unsicherheit infolge der Corona-Krise auf 0,30 Cent gekürzt worden. Ursprünglich hatte der Vorstand 0,85 €/Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorgeschlagen, nachdem 2018 eine Dividende von 0,80 €/Aktie ausbezahlt worden war. Den neuen Dividendenvorschlag zugrunde gelegt würde Ponsse rund 52 % des Gewinns von 1,15 €/Aktie an die Aktionäre ausschütten. Bei einem Aktienkurs von 32,7 € am 16. Februar errechnet sich eine Dividendenrendite von etwas über 1,8 %.