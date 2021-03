Pärssinen neu im Board of Directors von Metsäliitto

Nina Pärssinen ist auf der gestern durchgeführten Sitzung des Board of Directors der finnischen Metsäliitto Cooperative in das Gremium gewählt worden. Sie folgt indirekt auf Leena Mörttinen nach, die im Oktober 2020 als Board-Mitglied zurückgetreten war. Neben Pärssinen gehören dem Board Jussi Linnaranta als Chairman sowie Arto Hiltunen, Mikko Mäkimattila, Juha Parpala, Ilkka Salonen, Timo Saukkonen und Taavi Heikkilä an.



Die Metsäliitto Cooperative, der in Finnland rund 116.000 Waldbesitzer angehören, ist die Muttergesellschaft der Metsä Group.