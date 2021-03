Neue Ausgabe des englischsprachigen EUWID special

Heute ist die inzwischen elfte Ausgabe des englischsprachigen „EUWID Special: Wood-Based Panels“ erschienen. EUWID-Abonennten erhalten die Sonderausgabe per Post. Das komplette Magazin kann auch als pdf von der deutschsprachigen und der englischsprachigen EUWID-Homepage abgerufen werden. Adressaten sind in erster Linie Unternehmen aus der Holzwerkstoffindustrie, der Oberflächenbranche, dem Anlagenbau sowie aus angrenzenden Bereichen.



Wie die bislang erschienenen Ausgaben greift das EUWID special auf 74 Seiten aktuelle Themen aus dem Maschinen-/Anlagenbau, der Holzwerkstoff- und der Zulieferindustrie auf, über die in den wöchentlich erscheinenden Informationsdiensten „EUWID Holz und Möbel“ und „EUWID Wood Products and Panels“ berichtet wurde. Im Vordergrund stehen dabei erneut die Auswirkungen der aktuellen Coronakrise. Weitere Themen sind Veränderungen im Maschinenbau, die wieder leicht anziehende Investitionstätigkeit in der Holzwerkstoffindustrie, neue Projekte für Imprägnier- und Lackieranlagen sowie die Entwicklung der Märkte für Laminat- und Designboden.