Mondi Group: Längin wird Nachfolger von Schachenmann

Mit Wirkung zum 1. April übernimmt Dr. Dirk Längin die Position des Head of Wood Supply bei der Mondi Group. Er folgt auf Manfred Schachenmann nach, der den Bereich für die Mondi Group seit 2011 geleitet hat und zum Ende des laufenden Monats in den Ruhestand gehen wird.



Längin ist bereits seit 2008 für die Mondi Group tätig, seit November 2018 als Head of Forests Technical mit Sitz in Hilton/Südafrika. Vor seinem Wechsel zu Mondi war Schachenmann rund 22 Jahre als Geschäftsführer für die Papierholz Austria bzw. deren Vorgängergesellschaft Papierholz Ges.m.b.H tätig.