Meble Polska findet Ende Mai als reine Onlinemesse statt

Die bereits im November um drei Monate auf Ende Mai verschobene Möbel-Ordermesse Meble Polska wird aufgrund der aktuellen Corona-Situation als reine Onlineveranstaltung abgehalten. Nach Angaben des Veranstalters Grupa MTP soll die Onlinemesse vom 24. bis 28. Mai stattfinden. Details zur Teilnahme sollen den Ausstellern in Kürze vorgestellt werden.



Grupa MTP hatte bereits Mitte November die ursprünglich für den 23. bis 26. Februar in Posen angesetzte Meble Polska auf den 25. bis 28. Mai verschoben, da voraussichtlich eine große Gruppe ausländischer Einkäufer den Termin aufgrund von Reisebeschränkungen nicht hätte wahrnehmen können.



2020 hatten sich rund 500 Marken und Unternehmen aus 13 Ländern an der vom 25. bis 28. Februar abgehaltenen Meble Polska beteiligt. Die Zahl der Besucher hatte sich mit 21.949 um knapp 2 % erhöht. Insbesondere an den ersten beiden Messetagen war eine hohe Besucherfrequenz verzeichnet worden. Mit der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus von China in Richtung Europa war es in der zweiten Messehälfte bzw. insbesondere am letzten Messetag dann jedoch zu einem Rückgang gekommen.