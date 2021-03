KüchenTreff sagt Mitgliederversammlung erneut ab

Die Verbundgruppe Der KüchenTreff muss ihre normalerweise jährlich stattfindende Mitgliederversammlung Corona-bedingt zum zweiten Mal in Folge absagen. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen den für April in Bremen geplanten Termin ausfallen lassen. Auch die für diesen April ebenfalls in Bremen geplante Veranstaltung muss nun abgesagt werden. Als neuen Termin hat KüchenTreff den 19. März kommenden Jahres angesetzt. Am Veranstaltungsort Bremen soll festgehalten werden.