Investor wird in Kürze bei Baywa r.e. einsteigen

Der BayWa-Konzern will in Kürze den bereits Ende 2019 angekündigten Einstieg eines strategischen Investors für die BayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.) abschließen. Laut einer heute veröffentlichten Mitteilung soll das Closing im Rahmen einer Kapitalerhöhung in Höhe von 530 Mio € in den nächsten Tagen erfolgen. Der Name des Investors wurde bislang nicht genannt. Im November 2019 hatte die BayWa erstmalig die Suche nach einem Investor für die BayWa r.e. öffentlich gemacht. Demnach lagen zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Angebote von potenziellen Investoren vor, die sich mit 49 % der Gesellschafteranteile an dem Tochterunternehmen beteiligen wollten.



Im abgelaufenen Geschäftsjahr profitierte die BayWa nach eigenen Angaben von einer anhaltend hohen Nachfrage in allen Geschäftsbereichen. Der Umsatz legte um 0,6 % auf rund 17,2 Mrd € zu. Das EBIT konnte demnach um 14,3 % auf 215,3 Mio € gesteigert werden. Der vollständige Jahresbericht wird am 25. März veröffentlicht.