Hupkes und Wijma Kampen wollen fusionieren

Die Holzimport-, Holzverarbeitungs- und Handelsunternehmen Hupkes Houthandel Dieren und Wijma Kampen wollen sich zur Hupkes Wijma zusammenschließen. Diese haben beide Unternehmen im Namen der Gesellschafter Hupkes Beheer Dieren und Koninklijke Houthandel G. Wijma & Zonen heute mitgeteilt. Die Planung sieht vor, dass die derzeit noch laufenden Verhandlungen bis April abgeschlossen sind. Das neue Unternehmen soll einen Jahresumsatz von 40 Mio € erreichen.



Nach dem Zusammenschluss sollen in einem ersten Schritt die Vertriebsaktivitäten neu strukturiert werden. Die Produktionsstätten in Dieren (Hupkes) und in Kampen (Wijma) werden in ihrer heutigen Form weitergeführt.