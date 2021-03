HLG hat Ende Februar erste Hybrid-Lok in Betrieb gestellt

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen Holzlogistik & Güterbahn (HLG) hat Ende Februar im Rahmen einer Erweiterungsinvestition erstmals eine Hybrid-Lokomotive für den Streckenbetrieb in Betrieb gestellt. Mit dem Typ „EuroDual“ hat die HLG erstmals eine Lokomotive im Bestand, mit der auch längere, nicht elektrifizierte Strecken ohne einen vorherigen Wechsel von E-Lok auf Diesellok befahren werden können. Bislang sind in dem nun 18 Lokomotiven umfassende Bestand der HLG drei Fahrzeuge mit so genanntem „last mile“-Modul. Diese Loks können begrenzte Streckenlängen wie Anschlussgleise ohne Fahrdraht von Holzindustrieunternehmen befahren.



Voraussichtlich im April wird die HLG noch eine zweite EuroDual-Lok in Betrieb stellen. Die sechsachsigen, mit Elektro- und dieselelektrische Antrieb ausgestatteten Lokomotiven werden von dem Schweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler gebaut und von der European Loc Pool zur Verfügung gestellt. Mit einer Anzugkraft von 500 kN und einer Dauerzugkraft von 430 KN eignet sich die Lok besonders für die von der HLG traktionierten Rundholz-Ganzzüge.



Neben Lokomotiven hat die HLG in den vergangenen Monaten auch in Waggonmaterial für den Rundholztransport investiert. Nach der Inbetriebnahme der ersten Wagengarnitur des Typs Smart GigaWood des österreichischen Logistikunternehmens Innofreight Solutions im Januar 2020 wurde der Bestand zwischenzeitlich auf 65 Waggons oder vier Ganzzug-Garnituren erweitert. Zusammen mit den jeweils drei Garnituren mit SNPS- und ROOS-Waggons ergeben sich Stand Anfang März insgesamt zehn Ganzzüge für den Rundholztransport. In den kommenden Wochen wird noch eine weitere SNPS-Garnitur an die HLG geliefert. Im Gegenzug wird eine bislang in hohem Umfang für den Transport von Schleifholz- und Nadelindustrieholz genutzte ROOS-Garnitur mittelfristig außer Betrieb genommen. Unverändert betreibt die HLG neben den Rundholz-Zügen weiterhin einen Ganzzug für den Transport von Hackschnitzeln und zerkleinertem Altholz.