Hanex-Geschäftsführer Ayla an Covid-19 verstorben

Dr. Cihan Ayla, der mit seinem Unternehmen Hanex zahlreiche europäische Maschinenhersteller und Zulieferunternehmen auf dem türkischen Markt vertreten hat, ist am vergangenen Montag nach einer Corona-Infektion verstorben. Nach einem Holzwirtschaftsstudium in Istanbul hatte Ayla an der Universität Hamburg promoviert. Mit Hanex war er unter anderem für die Maschinen- und Anlagenhersteller Dieffenbacher, Andritz, Stela Laxhuber, Berndorf, Imeas, Vits und Hymmen sowie für die Oberflächenanbieter Surteco und Hueck Rheinische tätig.