Großbrand im Fensterwerk der Arbonia-Tochter Wertbau

Bei dem Fenster- und Türenhersteller Wertbau in Langenwetzendorf/Thüringen ist es am vergangenen Freitag zu einem Großbrand gekommen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis alarmiert worden. Nach Informationen der freiwilligen Feuerwehr Langenwetzendorf ist das Feuer in der Lackiererei ausgebrochen. Zur Schadensursache, Schadenshöhe und Auswirkungen auf die Produktion liegen noch keine Informationen vor.



Wertbau gehört derzeit noch zum Schweizer Gebäudezulieferer Arbonia. Anfang des Jahres hatte Arbonia den Verkauf seiner gesamten Fenster-Division an die dänische VKR Holding bzw. deren Tochtergesellschaft Dovista bekannt gegeben. Die Transaktion soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden.