Fertighausanteil steigt in Deutschland auf 22,2 %

Von Januar bis Dezember 2020 wurden in Deutschland 23.545 neue Ein- und Zweifamilienhäuser in Holz-Fertigbauweise genehmigt, ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 11,2 % sowie einem Fertigbauanteil von 22,2 %. Für das Jahr 2019 war noch ein Fertigbauanteil von 20,8 % ermittelt worden.



Die regionalen Unterschiede innerhalb Deutschlands sind allerdings nach wie vor sehr groß. So liegt der Fertigbauanteil in Baden-Württemberg mit 38,4 % am höchsten, gefolgt von Hessen (32,4 %) und Bayern (25,6 %). Der niedrigste Wert wird für Niedersachsen mit 9,0 % ausgewiesen.