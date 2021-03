Feldmann folgt bei Alliance auf Geschäftsführer Eck nach

Geschäftsführer Thomas Eck hat den Einkaufsverband Alliance nach rund zwei Jahren mit sofortiger Wirkung verlassen. Seine bisherigen Aufgaben übernimmt Jürgen Feldmann zusätzlich zu seiner Position als Geschäftsführer des Schwesternverbands Der Küchenring. Neben Feldmann gehört außerdem noch Joachim Bringewald der Geschäftsführung von Alliance und Der Küchenring an. Laut Feldmann stehen nun umfassende Neuerungen an, die in Kürze durch einen expansionsorientierten Strategie-Plan konkretisiert werden sollen.