Dralle hat erstes Vermessungsportal tScale installiert

Der dänische Hersteller fotooptischer Vermessungsanlagen Dralle hat vor wenigen Tagen die erste Portalvermessungsanlage des Typs „tScale“ installiert. Der Prototyp wurde in einem Heizkraftwerk in Dänemark installiert. Eine zweite Anlage soll im Sommer bei einem Verarbeiter von Industrie- und Sägerestholz in Deutschland aufgestellt werden. Sowohl in dem dänischen Heizwerk als auch künftig bei dem deutschen Holzverarbeiter wird die Anlage zur Eingangsvermessung genutzt. Mit tScale lässt sich das Raummaß von Schüttgütern wie Sägespänen oder Hackschnitzeln ebenso wie von Industrierundholzsortimenten ermitteln.



Aus Anwendersicht ergeben sich durch die Raummaßerhebung unter anderem wirtschaftliche Vorteile gegenüber der bislang praktizierten Verwiegung mit anschließender Abrechnung auf Basis t atro. Dies gilt umso mehr, wenn das Industrieholz und Sägerestholz statt mit LKW mit Ganzzügen angeliefert wird. Neben dem Vorteil durch das Raummaß können mit Hilfe des Vermessungsportals aber auch Holzübernahmen mit einem deutlich reduzierten Personalaufwand durchgeführt werden. Dementsprechend sind auch Anlieferungen beispielsweise nachts oder an Wochenenden möglich. Darüber hinaus soll die Eingangskontrolle deutlich beschleunigt und die Wartezeit der Fahrzeuge verkürzt werden.



Anders als die bislang bei einem Holzverarbeiter in Deutschland eingesetzten „Chipmeter“ von der chilenischen Woodtech Measurement Solutions arbeitet tScale mit Stereokameras. Die Anforderung an eine gleichmäßige Fahrtgeschwindigkeit des LKW und Zuges während des Messvorgangs sind geringer als bei den rotierenden Lasern des Chipmeters. Darüber hinaus soll der Wartungsaufwand durch die fest montierten Kameras von tScale geringer sein als bei Chipmeter mit den für die rotierenden Laser notwendigen beweglichen Teilen.