Der Kreis-Kongress soll in Ostwestfalen stattfinden

Die Verbundgruppe Der Kreis hat mittlerweile einen Ersatztermin für ihre ursprünglich für Anfang Mai in Salzburg geplante Jahreshauptversammlung gefunden. Der Kreis-Kongress soll nun vom 17. bis 19. September im Hotel Klosterpforte in Harsewinkel/Ostwestfalen stattfinden.Der neue Standort befindet sich in direkter Nähe zur A30 Küchenmeile und der Orderfachmesse area30, die jeweils am 18. September beginnen.



Ursprünglich sollte die Jahreshauptversammlung von Der Kreis am 4. Mai und damit im Vorfeld der vom 5. bis 7. Mai angesetzten Küchenwohntrends und möbel austria abgehalten werden. Die Veranstalter der Doppelmesse mussten den Termin allerdings Corona-bedingt auf den 6. bis 8. Oktober verlegen. Im Mai sollen die Messen nun lediglich digital veranstaltet werden. Im Oktober ist dann zeitgleich zu der stationären Veranstaltung eine zweite Onlinemesse geplant.