Carrefour du Bois findet erst wieder im Juni 2022 statt

Die nach der Verschiebung der letztjährigen Veranstaltung vom 26. bis 28. Mai in Nantes/Frankreich geplante Carrefour International du Bois wird abgesagt. Damit wird die Messe erst wieder an dem nächsten regulären Termin vom 1. bis 3. Juni 2022 durchgeführt. Der Messeveranstalter Atlanbois begründet die am 24. Februar bekanntgegebene Absage mit den von der französischen Regierung verfügten Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die im letzten Jahr vom 27. bis 29. Mai geplante Messe war aus den gleichen Gründen Mitte März abgesagt worden; Atlanbois wollte die nächste Carrefour du Bois daraufhin in diesem Mai durchführen.



Auf der zuletzt vom 30. Mai bis 1. Juni 2018 durchgeführten Messe hatten 563 Unternehmen in fünf Hallen auf einer Fläche von 9.540 m² ausgestellt. Atlanbois hatte rund 11.500 Besucher gezählt, ein Plus von 9,3 %.