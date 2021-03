BMEL stockt Investitionsprogramm Wald auf

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) stockt die Mittel des „Investitionsprogramm Wald“ um 15 Mio € auf. Die Freigabe der zusätzlichen Haushaltsmittel hat das Ministerium vergangene Woche bekannt gegeben. Bislang war das im Rahmen der Nachhaltigkeitsprämie Wald aufgelegte Investitionsprogramm mit 50 Mio € für die Jahre 2020 und 2021 ausgestattet. Bereit am 25. November hatte die mit der Abwicklung beauftragte Landwirtschaftliche Rentenbank aber mitgeteilt, dass die Mittel ausgeschöpft sind und nur die bis 24. November von den Hausbanken der Antragsteller eingereichten Unterlagen berücksichtigt und der Anspruch auf Förderung von Investitionsmaßnahmen geprüft werden können. Mit den zusätzlichen 15 Mio € können nun weitere Anträge in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt werden.



Die Richtlinien und Kriterien des Investitionsprogramms Wald sind am 29. Oktober im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die Positivliste mit den förderfähigen Investitionen in IT-Hard- und Software, Maschinen, Geräte, Zugpferde, Anlagen und Bauten, die in der nachhaltigen Forstwirtschaft und der mobilen Holzbearbeitung zum Einsatz kommen, zugänglich gemacht. Für die gesamte Investitionssumme gibt es einen Zuschuss von 40 %. Der Restbetrag ist über einen zinsgünstigen Programmkredit der Landwirtschaftlichen Rentenbank zu finanzieren. Gefördert werden private und kommunale Forstbetriebe, forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, forstliche Lohnunternehmer, forstliche Sachverständige und Forstbaumschulen.