BayWa verlängert Vertrag mit Finanzvorstand Helber

Der Aufsichtsrat der BayWa AG hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig den Finanzvorstand Andreas Helber für eine erneute Amtszeit bis März 2026 bestellt.



Auslöser für die vorzeitige Vertragsverlängerung war laut BayWa ein neu eingeführtes Vergütungssystem, mit dem wesentliche Vertragsanpassungen notwendig wurden. Im Rahmen dessen wurde die eigentlich für 2022 anstehende Vertragsverlängerung mit einbezogen.



Helber war erstmals Ende 2020 in den Vorstand der BayWa berufen worden. Neben Corporate Finance & Accounting gehören unter anderem auch die Bereiche Corporate Controlling, Investor Relations, Corporate Insurance und Corporate Real Estate Management zu seinem Ressort.



Dem BayWa-Vorstand gehören neben Helber noch Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender), Marcus Pöllinger (Agrar), Matthias Taft (BayWa r.e.) und Reinhard Wolf (RWA) an.