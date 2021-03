Bautec wird aufgrund zu geringen Interesses eingestellt

Die im Zweijahresrhythmus in Berlin durchgeführte Bautec wird aufgrund des in den vergangenen Jahren stark gesunkenen Interesses auf Aussteller- und Besucherseite eingestellt. Die Messe Berlin rechnet auch auf der eigentlich vom 22. bis 25. Februar 2022 geplanten nächsten Veranstaltung nicht mit einer steigenden Beteiligung. Laut der am 18. Februar von der Messegesellschaft veröffentlichten Pressemitteilung hat die Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik damit vom 18. bis 21. Februar 2020 zum letzten Mal stattgefunden.



Damals hatte die Ausstellerbeteiligung mit 451 Unternehmen gegenüber der vorangegangenen Veranstaltung nur leicht nachgegeben. Zwischen 2000 (1.560 Aussteller) und 2016 (500 Aussteller) war die Beteiligung um zwei Drittel eingebrochen. Die Besucherzahl ist im selben Zeitraum von 164.000 auf 35.000 Besucher noch deutlicher zurückgegangen. 2018 (32.000 Besucher) und 2020 (31.000) wurden noch weniger Besucher gezählt.