Schweden: Schnittholzexport um 12 % unter Vorjahr

Trotz der Rekordproduktion im März sind die schwedischen Nadelschnittholzexporte im ersten Quartal um 12 % geringer ausgefallen als im Vorjahr. Laut den heute von der Swedish Forest Industries Federation (Skogsindustrierna) veröffentlichten Exportzahlen stiegen zwar die Ausfuhren innerhalb Europas um 5 % auf 2,224 Mio m³, für sämtliche außereuropäischen Absatzregionen außer Ozeanien werden allerdings Rückgänge ausgewiesen.



Innerhalb Europas war es vor allem der Anstieg der Exporte nach Großbritannien und Dänemark um jeweils 13 % auf 738.900 m³ bzw. 278.100 m³ der zu dem Plus innerhalb Europas beigetragen hat. Zu weiteren nennenswerten Zuwächsen ist es aber bei den Ausfuhren in die Niederlande (+7 % auf 301.100 m³) sowie nach Norwegen (+9 % auf 248.900 m³) gekommen. Die Exporte nach Deutschland sind dagegen um 7 % auf 220.900 m³ gesunken.



Bei den Exporten nach Afrika ist es zu einem Einbruch um 50 % auf 343.200 m³ gekommen und auch die Exporte nach Asien lagen mit 393.200 m³ um ein Drittel niedriger aus als vor einem Jahr. Auch die Lieferungen nach Nordamerika wurden trotz der in den USA erzielbaren Preise nicht erhöht und gaben mit 190.200 m³ sogar um 16 % nach. Die Exporte in den Nahen Osten sanken um 10 % auf 110.600 m³. Lediglich die Ausfuhren in Richtung Ozeanien konnten um 70 % auf 21.900 m³ gesteigert werden, allerdings auch von sehr niedrigem Niveau kommend.