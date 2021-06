Pilotprojekt mit Schildern aus Accoya und Bambus

Die österreichische Autobahngesellschaft ASFINAG setzt in Tirol und der Steiermark im Rahmen eines Pilotprojekts Straßenschilder aus Holz ein. Für die so genannten „Steher“ der Schilder werden „Accoya“-Kiefernschnittholz und –pfähle verwendet. Durch die Behandlung mit dem Verfahren des britischen Chemietechnologie-Unternehmen Accsys Technologies soll einen Dauerhaftigkeit von mindestens 25 Jahren gewährleistet werden. Die Folie des eigentlichen Schild wird auf eine aus Bambus angefertigte Platte aufgebracht. Laut der heute von ASFINAG veröffentlichten Mitteilung wurden im Vorfeld des nun gestarteten Pilotprojekts auch Versuche unternommen, heimisches Holz für die Steher und Schilder einzusetzen. Allerdings konnten damit die Normen hinsichtlich Stabilität und Belastbarkeit nicht erfüllt werden.



Die ASFINAG begründet die Versuche mit Accoya und Bambus mit dem CO2-Einsparpotenzial gegenüber dem bislang bei den Schildern verwendeten Aluminium. So fallen bei der Produktion einer Alutafel je nach Größe zwischen 24 kg und 350 kg CO2 an; bei Holz und Bambus ist es ein Zehntel davon. Darüber hinaus geht die ASFINAG auch von einer längeren Nutzungsdauer aus.



Das Pilotprojekt umfasst derzeit 29 Schilder auf der Autobahn A2 in der Steiermark und acht in Tirol. In einem Jahr soll überprüft werden, wie die Schilder Witterungseinflüsse überstehen. Bei entsprechend positiven Ergebnissen ist geplant, ganz auf Accoya und Bambus umzustellen. Das jährliche Volumen würde dann zwischen 1.500 und 3.000 Schildern/Jahr liegen. Bei diesen Zahlen würden sich dann auch die Herstellungskosten infolge der Skaleneffekte deutlich reduzieren. Die im Rahmen des Pilotprojekt angefertigten Schilder sind noch doppelt so teuer wie die aus Aluminium.



Die Schilder werden bei der dem Kärntner Unternehmen ITEK Verkehrs- und Beschilderungstechnik produziert. Mit der Produktserie „Ecoguide“ ist ITEK vergangenen Herbst in die Schilderproduktion aus Accoya und Bambus eingestiegen.