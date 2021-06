Mayr-Melnhof veräußert Werke Baiersbronn und Eerbeek

Die Mayr-Melnhof Gruppe veräußert die beiden Frischfaserkartonwerke in Baiersbronn und Eerbeek/Niederlande zu einem Eigenkapitalwert von 104,6 Mio € zuzüglich Nettoverschuldung an das Investmentunternehmen Oaktree Capital.



Die Werke Baiersbronn und Eerbeek verfügen über je eine Kartonmaschine mit einer Jahreskapazität von zusammen 245.000 t Frischfaserkarton. An den Standorten sind insgesamt 400 Mitarbeiter beschäftigt, der von den Werken erwirtschaftet Umsatz lag 2020 bei rund 195 Mio €.



Vprbehaltlich unterschiedlicher behördlicher Genehmigungen rechnet Mayr-Melnhofdamit, dass die Transaktion im dritten Quartal abgeschlossen wird.