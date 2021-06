Jöbstl folgt als EOS-Präsident auf Auvinen nach

Auf der gestern in Helsinki durchgeführten Generalversammlung der European Organisation of the Sawmill Industry (EOS) ist Herbert Jöbstl (Stora Enso) für zwei Jahre zum Präsidenten gewählt worden. Er folgt auf den langjährigen Präsidenten Sampsa Auvinen nach, der zum Ehrenpräsidenten bestimmt wurde. Ernest Schilliger (Schilliger Holz) und Maria Polz (European-Hardwood Production) sind als Vizepräsident Nadelschnittholz bzw. Laubschnittholz in ihren Ämtern bestätigt worden. Die bisherigen Vorstandsmitglieder Kai Merivuori (Sahateollisuus), Thomas Sève (Monnet-Sève), Nicolas Douzain-Didier (Fédération Nationale du Bois), Dr. Stephan Lang (Rettenmeier) und Mathias Fridholm (Skogsindustrierna) sind ebenfalls wieder gewählt worden. Neu in den Vorstand wurden Janis Apsitis (Kurekss) sowie Ciprian Musca (ASFOR) gewählt. Die nächste EOS- Generalversammlung wird als Hybridveranstaltung am 15. Oktober wiederum in Helsinki statt finden.