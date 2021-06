Ikea hat neues Einrichtungshaus in Stettin eröffnet

Ikea hat am Montag ein neues Einrichtungshaus in Polen eröffnet. Die 29.000 m² große Filiale befindet sich in Stettin. Damit betreibt das Unternehmen in dem Land aktuell zwölf Einrichtungshäuser und 64 Order Pick-up Points. Außerdem gibt es ein Distributionszentrum in Jarosty. Von dort aus werden 32 Ikea-Filialen in elf Ländern in Ost- und Südosteuropa beliefert.