home24-Gründer Kreibohm in Aufsichtsrat gewählt

Auf der gestern virtuell abgehaltenen Hauptversammlung des Onlinemöbelhändlers Home24 ist der Mitbegründer des Unternehmens Dr. Philipp Kreibohm in den Aufsichtsrat gewählt worden. Kreibohm war am 31. März 2019 aus dem Home24-Vorstand ausgeschieden, wo er zuletzt die Bereiche Business Development, Human Resources, Recht und Administration verantwortet hatte. Er hat sich nun erstmals zur Wahl gestellt.



Als weiteres neues Mitglied wurde Nicholas C. Denissen gewählt. Bestätigt wurden der Vorsitzende Lothar Lanz und Aufsichtsratsmitglied Verena Mohaupt. Magnus Agervald und Franco Danesi, die seit 2018 Mitglied im Aufsichtsrat sind, waren nicht zur Wiederwahl angetreten.