Globus Fachmärkte ist wieder dem BHB beigetreten

Nach der Mitte November 2020 erfolgten Rückkehr von Bauhaus ist zum 1. Juni jetzt auch die Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG wieder dem Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) beigetreten. Das Unternehmen, das in den inzwischen rund 90 Globus-Baumärkten und sechs Alphatecc-Elektrofachmärkten in Deutschland und Luxemburg über 9.400 Mitarbeiter beschäftigt und auf einen Jahresumsatz von 1,9 Mrd € kommt, war Anfang 2016 aus dem Verband ausgetreten.



Mit dem Beitritt der Globus Fachmärkte gehören inzwischen wieder alle großen Baumarktketten dem BHB an. Neben 20 Unternehmen aus dem Baumarkthandel mit insgesamt 25 Vertriebslinien gibt es rund 210 Fördermitglieder aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor.