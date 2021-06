Fachhandelskette Jysk will 2023 in die Türkei expandieren

Der dänische Jysk-Konzern will im April 2023 erste Filialen in der Türkei eröffnen. Bei seiner Expansion will sich Jysk zunächst auf den Westen der Türkei konzentrieren, der von dem bestehenden Logistikzentrum in Bozhuriste/Bulgarien aus besser erreicht werden kann. Die Vorbereitungen für den Eintritt in den türkischen Markt sollen im Herbst beginnen.



Bislang umfasst das Jysk-Filialnetz insgesamt rund 3.000 Standorte in 51 Ländern, an denen 26.500 Mitarbeiter beschäftigt werden. Davon befinden sich 970 Filialen in Deutschland, die noch unter dem Namen „Dänisches Bettenlager“ betrieben werden. Im Herbst sollen auch die deutschen Filialen in Jysk umfirmiert werden.