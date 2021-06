Dänisches Bettenlager hat zwei neue Filialen eröffnet

Die Fachhandelskette Dänisches Bettenlager hat gestern zwei neue Filialen im bayerischen Ebern und im nordrhein-westfälischen Kamen eröffnet. Der neue Standort in Ebern hat eine Verkaufsfläche von rund 900 m ²; der Store in Kamen ist mit etwa 800 m² etwas kleiner.



Aktuell betreibt Dänisches Bettenlager in Deutschland rund 970 Filialen sowie einen Onlineshop. Bereits vor Kurzem hatte das Unternehmen mitgeteilt, die Anzahl der Standorte mittelfristig um 180 auf 1.150 erhöhen zu wollen. Dänisches Bettenlager ist Teil des dänischen Jysk-Konzerns, der aktuell mit rund 3.000 Filialen in 51 Ländern aktiv ist. Im Herbst sollen auch die deutschen Filialen auf „Jysk" überführt werden. In Österreich, wo Jysk in der Vergangenheit ebenfalls unter dem Namen Dänisches Bettenlager aktiv war, ist die Umbenennung bereits Anfang Oktober vergangenen Jahres erfolgt.