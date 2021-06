Brandschaden bei Pollmeier Furnierwerkstoffe

Gestern Abend ist der Furniertrockner im LVL-Werk der Pollmeier Furnierwerkstoffe in Creuzburg/Thüringen in Brand geraten. Ursache war nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt. Die Produktion von Buchenschnittholz im Sägewerk ist von dem Schadensereignis nicht berührt. Zur Schadenshöhe und der Dauer der Produktionsunterbrechung können laut einem Unternehmenssprecher noch keine Angaben gemacht werden. In einer ersten Schätzung hatte die Polizei zuerst 30.000 € genannt. Auch die zwischenzeitlich von der Polizei auf 150.000 € korrigierte Schadenssumme wird von Pollmeier nicht bestätigt.