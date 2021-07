Stadt Wien plant 1.000 Wohnungen in Holzbauweise

Die Stadt Wien will bis 2023 rund 1.000 geförderte Wohneinheiten in Holz- und Holzhybridbauweise errichten. Das „1. Wiener Wohnbaumprogramm“ wurde vorgestern vorgestellt. Ein erster Bauträgerwettbewerb der städtischen Immobilienentwicklungsgesellschaft "wohnfonds_wien" soll im Herbst durchgeführt werden. Auf sechs Standorten im 21. und 22. Wiener Bezirk sind jeweils zwischen fünf und 50 Wohneinheiten vorgesehen; die Liegenschaften befinden sich im Eigentum der Stadt Wien. Insgesamt sollen im ersten Schritt rund 155 geförderte Wohnungen gebaut werden. Die weiteren Verfahren sind für 2022 und 2023 geplant.



Die Bauvorhaben sollen als kleinteilige, zwei- bis viergeschossige Gebäude am Stadtrand ausgeführt werden. Neben der Holz- und Holzhybridbauweise sollen durch weitere Maßnahmen ökologische Maßstäbe umgesetzt werden. Hierzu zählen die Begrünung, Kühlung, Beschattung und Durchlüftung der Quartiere. Auf diese Weise sollen Beiträge zur Verbesserung des städtischen Mikroklimas und gegen die sommerliche Überwärmung geleistet werden.