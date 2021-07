Schüco Alu Competence mit neuem Vertriebsleiter

Michael Wiegand hat mit Wirkung zum 1. Mai die Vertriebsleitung bei dem in Borgholzhausen ansässigen Aluminiumspezialisten Schüco Alu Competence übernommen. Er ist damit indirekt auf Rainer Blank nachgefolgt, der Ende vergangenen Jahres nach einem knappen halben Jahr in dieser Position wieder aus dem Unternehmen ausgeschieden war.



Wiegand war zuletzt rund ein Jahr CSO bei der Friwo Gerätebau GmbH, einem Hersteller von Stromversorgungs- und Antriebslösungen. Zuvor war zwölf Jahre in verschiedenen Positionen im Vertrieb und Marketing in Deutschland für den Schweizer Türsystemanbieter Dormakaba tätig. Von 2016 bis 2019 war er Vice President Marketing und Prokurist der deutschen Dormakaba-Tochtergesellschaft in Ennepetal.



Schüco Alu Competence ist Teil des Fenster-, Türen- und Fassadenherstellers Schüco und auf Raum-, Gestell- und Griffsysteme für die Möbel- und Küchenindustrie spezialisiert. Im Unternehmen sind rund 370 Mitarbeiter beschäftigt.