Schmalz hat Niederlassung in Großbritannien eröffnet

Der auf Vakuumtechnik bzw. Automatisierungs- und Handhabungsanlagen spezialisierte Hersteller J. Schmalz hat Anfang Juli eine Zweigstelle in Großbritannien eröffnet. Die Niederlassung firmiert unter Schmalz UK Limited und hat ihren Sitz in Manchester. Zum Geschäftsführer wurde Marc Booth bestellt, der zuvor Managing Director bei dem unter anderem auf medizinische Anlagen ausgerichteten britischen Unternehmen Mpac Lambert war.



Bisher war Schmalz in Großbritannien lediglich über seinen Vertriebspartner Turbo-Vacuumentation mit Sitz in Stockport vertreten. Turbo-Vacuumentation soll auch weiterhin für Schmalz Kransysteme sowie manuelle Handhabungssysteme vertreiben. Über die eigene Tochtergesellschaft sollen parallel dazu Anlagen zur Vakuum-Automation an Anwender unter anderem aus den Bereichen Holzverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Automobil- und Maschinenbau verkauft werden. Das Vertriebsnetz umfasst England, Wales, Schottland und Nordirland.