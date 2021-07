Rosenheimer Fenstertage um einen Wochentag vorverlegt

Die „Rosenheimer Fenstertage“, die im vergangenen Jahr Corona-bedingt abgesagt werden mussten, sollen in diesem Jahr wieder als zweitägige Veranstaltung stattfinden. Angesetzt ist der Termin auf den 13. und 14. Oktober. Im Gegensatz zu früheren Ausgaben wird der Branchentreff damit nicht donnerstags und freitags, sondern am Mittwoch und Donnerstag durchgeführt. Mit der Vorverlegung hat der Veranstalter ift Rosenheim auf Wünsche aus dem Teilnehmerkreis reagiert.



Die diesjährigen Rosenheimer Fenstertage werden in einem hybriden Format geplant. Nach aktuellem Stand dürfen demnach knapp über 200 Teilnehmer persönlich teilnehmen. Alle Vorträge des Fachprogramms werden zudem als Live Stream übertragen.