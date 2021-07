Neue Alno GmbH will sich in Eigenverwaltung sanieren

Die Neue Alno GmbH und die BBT Bodensee Bauteile GmbH haben beim Amtsgericht Hechingen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Eine Entscheidung des Gerichts ist bislang nicht ergangen. Nach Unternehmensangaben soll der Betrieb fortgeführt und die Geschäftsführung bestehend aus Jochen Braun (Finanzen und Produktion) und Michael Spadinger (Vertrieb und Einkauf) im Amt bleiben. Der bereits eingeleitete Investorenprozess soll fortgesetzt werden.



Die Neue Alno GmbH hatte im April bekanntgegeben, dass der in London ansässige Finanzinvestor RiverRock mit der Suche nach einem Co-Investor begonnen hat. RiverRock hatte zum 1. Januar 2018 wesentliche Assets der seit Mitte 2017 insolventen Alno AG im Zuge einer übertragenden Sanierung übernommen. Die Bauteilefertigung war Mitte August 2019 in die BBT Bodensee Bauteile GmbH überführt worden.







