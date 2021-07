Neue Alno: Gericht hat Eigenverwaltung zugestimmt

Das Amtsgericht Hechingen hat gestern den Ende vergangener Woche von der Geschäftsführung der Neuen Alno GmbH und der BBT Bodensee Bauteile GmbH gestellten Anträgen entsprochen und das vorläufige Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet. Wie am Freitag angekündigt, sollen der Geschäftsbetrieb, die Produktion und Belieferung der Kunden uneingeschränkt weiterlaufen. Auch der im April von dem in London ansässigen Finanzinvestor RiverRock eingeleitete Investorenprozess soll fortgeführt werden. Von der Insolvenz sind rund 230 Mitarbeiter betroffen.