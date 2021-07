Hornbach räumt Hochwasseropfern ebenfalls Rabatt ein

Kurz nach OBI und Bauhaus hat auch Hornbach am Freitag den von der Hochwasserkatastrophe Betroffenen einen Nachlass in Höhe von 20 % auf das gesamte Sortiment zugesagt. Der Rabatt kann seit Freitag bis voraussichtlich 14. August in insgesamt 13 Horn-bach-Baumärkten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, im luxemburgischen Bertrange und an den zwei niederländischen Standorten Kerkrade und Geleen in Anspruch genommen werden. Der Rabatt gilt auch rückwirkend, wenn die Betroffenen bereits vor Beginn der Aktion Ware gekauft oder bestellt haben.