Homag hat mit Hallenanbau in Schopfloch begonnen

Am vergangenen Mittwoch hat die Homag Group mit den Bauarbeiten für die Anfang Januar angekündigte Erweiterung der Produktions- und Lagerhallen am Stammsitz Schopfloch begonnen. Der 6.700 m² große Hallenanbau wird sich östlich an das bestehende Werk anschließen. Der neue Anbau soll vor allem für die Bereiche Montage und Versand genutzt werden. Dadurch können bislang an externe Standorte ausgelagerte Montagekapazitäten und Lagerflächen in das Stammwerk zurückverlagert werden.



Eigentlich war der Baubeginn bereits für April geplant; durch die eingetretene Verzögerung wird sich die zunächst für Anfang 2022 geplante Fertigstellung wohl bis zum Ende des ersten Halbjahrs 2022 hinziehen.