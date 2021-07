Holtec-Firmengelände in Hellenthal wurde überflutet

Der am Ortsrand des Eifel-Orts Hellenthal ansässige Maschinen- und Anlagenhersteller Holtec wurde von dem letzte Woche in der Region niedergegangenen Starkregen betroffen. Laut einer aktuellen Firmenmittelung wurden die Produktionshallen komplett überflutet. Mit dem Wasser wurden auch Geröll und Schlamm in die Hallen gespült. Zum Teil ist es dadurch auch zu Gebäudeschäden gekommen. Aktuell laufen noch Aufräumarbeiten. Nach Aussage des Unternehmens soll die Produktion so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden. Parallel dazu muss die Erreichbarkeit der Büros wiederhergestellt werden, die derzeit zumindest zeitweise noch unterbrochen ist.