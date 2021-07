EPF Annual Report gibt auf 330 Seiten Marktüberblick

Der auf der am 10. Juni erneut nur virtuell durchgeführten EPF-Generalversammlung vorgestellte Annual Report 2020/2021 hat mit rund 330 Seiten einen ähnlichen Umfang wie die letztjährige Version. Damit sind die beiden Jahresberichte um rund 10 % umfangreicher ausgefallen als in den vorangegangenen Jahren, in denen die Generalversammlung noch als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden konnte..



Der seit der im Juni 1998 erfolgten Zusammenführung der beiden Vorgängerverbände Fesyp und Euro MDF-Board bereits zum 22. Mal erstellte Annual Report der EPF ist wie in jedem Jahr in insgesamt acht Kapitel untergliedert. Nach einem Gesamtüberblick über die Entwicklung der Produktions-, Verbrauchs- und Außenhandelszahlen wird die Situation in den insgesamt 27 Mitgliedsländern sowie in 15 weiteren Ländern in anderen Teilen der Welt dargestellt. Überblicke über die Entwicklung in den Abnehmerbranchen, die Verbandsaktivitäten sowie insgesamt vier Special Topics komplettieren den EPF-Jahresbericht.



Der Annual Report 2020/2021 mit Print-Version und USB-Stick kann für 1.950 € (ohne Mehrwertsteuer) bezogen werden; die letzten beiden Jahresberichte 2019/2020 und 2020/2021 werden zusammen für 2.050 € angeboten. Bestellungen sind über die EPF-Homepage oder über info@europanels.org möglich.