Edgar Inhofer scheidet aus Familienunternehmen aus

Edgar Inhofer wird das familiengeführte Unternehmen Möbel Inhofer zum 31. Juli nach 31 Jahren verlassen. Von 1997 bis 2016 gehörte er neben Firmengründer und Alleininhaber August Inhofer der Geschäftsführung an. Nach einem Scheinselbstständigkeitsprozess am Augsburger Landgericht im Herbst 2015 war Edgar Inhofer im Februar 2016 aus der Geschäftsführung ausgeschieden und seitdem als Prokurist für das Unternehmen tätig. Seine Aufgaben werden nach Unternehmensangaben auf leitende Mitarbeiter im Unternehmen übertragen.



Dr. Peter Schorr, Schwiegersohn von August Inhofer, ist am 1. Mai in die Inhofer-Geschäftsführung eingetreten. Schorr ist bei Möbel Inhofer seit Februar 2016 ebenfalls Prokurist.



Die Nachfolgeregelung für August Inhofer ist bereits familienintern geregelt worden. Details dazu hat Möbel Inhofer nicht bekanntgegeben.