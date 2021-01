Windmöller: Ester übernimmt CFO-Position von Korn

Dirk Korn, seit November 2017 CFO bei der Windmöller GmbH, ist zum Jahresende aus dem Unternehmen ausgeschieden. Seine Position wurde übernommen von Christoph Ester, der aus dem Bankbereich zu dem Bodenbelagshersteller wechselt. In den letzten Jahren hatte er bei der Dresdner Bank und bei der Commerzbank verschiedene Stationen durchlaufen. In den letzten vier Jahren war er als Managing Director für das Privat- und Geschäftskundensegment der Commerzbank in Hamburg und Teilen Niedersachsens zuständig. Bei Windmöller hat er die Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Controlling, HR und IT übernommen.



Der aktuellen Windmöller-Geschäftsführung gehören neben Ester Matthias Windmöller als CEO, Ralf Eisermann als COO und Georg Kruse als CIO an.