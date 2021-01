Schweden: 23 % mehr Forwarder als 2019 verkauft

In Schweden wurden 2020 mit 451 Forwardern 23 % mehr Maschinen als 2019 neu zugelassen. Dies ist laut Skogsforum Media die höchste in der schwedischen Zulassungsstatistik seit 2000 ausgewiese Zahl an Forwardern. Die bislang höchste Zulassungszahl der vergangenen zehn Jahre stammt von 2011 mit 398 Forwardern. Skogsforum Media wertet seit 2016 die Zulassungszahlen von Forstmaschinen der schwedischen Straßenverkehrsbehörde Transportstyrelsen aus und veröffentlicht diese auf der Plattform www.forestry.com. Vor 2016 ist die Erhebung durch die Messegesellschaft Elmia erfolgt.



Am stärksten konnte m vergangenen Jahr die zum US-amerikanischen Land- und Baumaschinenkonzern Deere & Company gehörende finnische John Deere Forestry die Verkäufe von Forwardern steigern. Insgesamt hat John Deere mit 191 (109) um 75 % mehr Fahrzeuge verkauft. Die von Skogsforum eingeführte Erhebung der Verkaufszahlen einzelner Modelle zeigt, dass John Deere Forestry besonders von der Nachfrage nach Forwardern mit hoher Nutzlast profitiert hat. So war der 15 t-Forwarder John Deere 1510 G mit 64 Stück das meistverkaufte Modell in Schweden gefolgt vom 19 t-Modell John Deere 1910 G mit 48 Fahrzeugen. Der prozentual höchste Zuwachs ergibt sich für John Deere aber für den 1010 G mit 11 t Nutzlast. Bei diesem Modell haben sich die Verkaufszahlen auf 32 Stück vervierfacht.



Mit einem Plus von über 34 % auf 86 Forwardern konnte der ebenfalls finnische Hersteller Ponsse in Schweden die Verkaufszahlen deutlich steigern. Ähnlich wie bei John Deere konnte auch Ponsse in Schweden besonders mit den Modellen Elephant King (20 t Nutzlast) und Elephant (18 t) höhere Absatzzahlen erzielen.



Mit Ausnahme von EcoLog mit +44 % auf 23 Forwarder sind die Verkaufszahlen schwedischer Hersteller im vergangenen Jahr gesunken. So hat der zum japanischen Baumaschinenkonzern Komatsu gehörende schwedische Forstmaschinenhersteller Komatsu Forest mit 98 Forwardern 15 % weniger verkauft, bei der Rottne Industrie ergibt sich ein Rückgang um 10 % auf 34 und bei Gremo um 30 % auf 7. Die traditionell nur wenige Forwarder in Schweden verkaufenden Hersteller Sampo und Tigercat haben 2020 jeweils 6 Maschinen verkauft. Für Sampo war dies eine Verdoppelung, während Tigercat im Vorjahr noch 10 Maschinen verkauft hatte. Logset hat nach einem Forwarder 2019 im vergangenen Jahr keine Maschine in Schweden verkaufen können.