Puricelli wird Head of Southern Europe bei Duravit

Der Sanitärkeramik- und Badmöbelhersteller Duravit hat Giordano Puricelli mit Wirkung zum 1. Februar zum Head of Southern Region bestellt. Er ist damit für die Vertriebsaktivitäten in Frankreich, Spanien, Südamerika, Italien, Tunesien, Marokko, Algerien, der Türkei und Südafrika zuständig. Die Position wurde neu geschaffen. Puricelli war in der Vergangenheit unter anderem als General Manager der italienischen Tochtergesellschaft des Armaturenherstellers Grohe tätig.