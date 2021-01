Neubert neuer Geschäftsführer von Ronald Schmitt

Christian-Lutz Neubert hat planmäßig zum 1. Januar die alleinige Geschäftsführung der Ronald Schmitt GmbH übernommen. Neubert hatte Mitte Februar vergangenen Jahres 50 % der Anteile an dem Hersteller von Tischen und Stühlen von dessen bisherigem Alleingesellschafter Claus Lenzmann erworben. Im Zuge einer langfristigen Nachfolgeregelung hatte Lenzmann einen neuen Gesellschafter gesucht. Im vergangenen Jahr war Neubert beratend für Ronald Schmitt tätig und hat sich insbesondere auf die strategische Neuausrichtung des Unternehmens konzentriert. Als Gesellschafter wird Lenzmann noch beratend für das Unternehmen tätig sein.



Bis Ende April 2014 war Neubert Geschäftsführer Marketing & Vertrieb bei Express Möbel und dem damals ebenfalls noch zur Nolte-Gruppe gehörenden Zerlegtmöbelhersteller CS Schmalmöbel. Seit 2015 betreut er mit seinem eigenen Beratungsunternehmen CLN-Consult internationale Projekte unter anderem im Luxussegment.



Neben der aktuell laufenden Kollektionsentwicklung wird derzeit auch der gesamte Markenauftritt bei Ronald Schmitt überarbeitet. Ab März ist eine Roadshow geplant. Vom 5. bis 7. Mai will sich das Unternehmen an der Küchenwohntrends in Salzburg und damit erstmals seit Langem wieder an einer Messe beteiligen.