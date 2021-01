Messe Bau startet übermorgen als Online-Veranstaltung

Übermorgen beginnt die Messe Bau 2021, die aufgrund der Corona-Pandemie erstmals vollständig als Online-Veranstaltung durchgeführt wird. Die Zahl der daran beteiligten Aussteller wird von der Messe München mit 237 angegeben, was lediglich rund einem Zehntel der Ausstellerzahl 2019 in Höhe von 2.240 entspricht.

Von den Ausstellern werden bis 15. Januar rund 1.300 Live-Präsentationen und 3.500 Online-Gespräche angeboten. Darüber hinaus wurde vom Veranstalter ein Konferenzprogramm mit 31 Foren vorbereitet, in denen auf aktuelle Trends und Themen eingegangen wird.



Die nächste reguläre Bau soll im Januar 2023 wieder in der gewohnten Form in allen 18 Hallen mit einer Gesamtfläche von rund 200.000 m³ durchgeführt werden. Die in diesem Jahr erstmals umgesetzten digitalen Angebote sollen dann mit der Präsenzveranstaltung kombiniert werden.