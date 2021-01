Makita stellt Produktion von Benzin-Motorgeräten ein

Der Werkzeughersteller Makita wird zum 31. März die Fertigung von Benzin-betriebenen Geräten einstellen. Die Entscheidung gilt für den gesamten Konzern. Dementsprechend sind auch die Motorsägen und Forstgeräte der Marke Dolmar betroffen, die dem Geschäftsbereich Gartengeräte zugeordnet ist. Die Makita-Gruppe wird sich in diesem Segment künftig auf Akku-betriebene Geräte konzentrieren und deren Entwicklung vorantreiben.



Dolmar war 1991 von Makita übernommen worden. Das als Dolmar GmbH firmierende Produktionswerk in Hamburg ist seit Oktober 2015 als Makita Engineering Germany GmbH eine der Produktions- und Entwicklungsstätten in der Makita-Gruppe. 1927 hat Dolmar die Zweimann-Motorsäge Typ A mit Verbrennungsmotor auf den Markt gebracht. Diese gilt als erste serienmäßig hergestellte Benzin-Motorsäge weltweit.