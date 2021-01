Maco hat neuen Geschäftsführerposten geschaffen

Daniel Gründler ist seit Mitte Januar Geschäftsführer Innovation und Produktentwicklung bei dem österreichischen Beschlaghersteller Maco. Auf diesem neu geschaffenen Posten ist er im Stammwerk in Salzburg für die Produktentwicklung und das Produktmanagement in den Geschäftsfeldern Fenster, Tür und Schiebelemente zuständig. Er berichtet an Gruppengeschäftsführer Michael Weigand.



Vor seinem Wechsel zu Maco war Gründler 30 Jahre für den Baubeschlaghersteller Gretsch Unitas tätig gewesen. 2010 hatte er hier die Leitung für den Entwicklungsbereich und 2016 zusätzlich das Produktmanagement übernommen.



Außer in Salzburg betreibt Maco weitere Produktionsstandorte in Trieben/Steiermark und Mauterndorf/Salzburger Land sowie Montagewerke in Kaluga/Russland und Gliwice/Polen. Die Gruppengeschäftsführung teilt sich Weigand (Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung, Produktmanagement) mit Guido Felix (Produktion und Technik, Finanzen, IT, Supply Chain Management, Personal).